Лаура Дальмайер выиграла пятую золотую медаль на ЧМ по биатлону

Лаура Дальмайер Фото: Reuters/Scanpix

Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер победила в масс-старте и завоевала пятую золотую медаль на чемпионате мира по биатлону, проходящем в австрийском городе Хохфильцен.

23-летняя немецкая спортсменка не допустила ни одного промаха и опередила также отлично стрелявшую американскую биатлонистку Сюзанн Дантли на 4,6 секунды, передает ERR Sport.

Большую часть сегодняшней гонки возглавляла Дантли, но перед последней стрельбой ее догнали соперницы и чисто отстрелявшая Дальмайер вырвалась вперед.

Третье место заняла 34-летняя финка Кайса Мякяряйнен, для которой это была первая медаль в Хохфильцене. Она проиграла чемпионке 20,1 секунды.

В первую шестерку также вошли Коукалова (1; +24.0), словенка Тея Грегорин (1; +24.2) и украинка Юлия Джима (1; +24.4).

Ранее Дальмайер в Хохфильцене выиграла четыре золотые медали (в смешанной и классической эстафетах, в пасьюте и в индивидуальной гонке). Только в спринте она проиграла чешке Габриэле Коукаловой и получила серебряную медаль.