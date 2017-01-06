На предновогоднем футбольном турнире среди женских команд победила "Флора"

В 2015 году турнир также выиграла женская команда "Флоры". Фото: ЭФС

В Тарту завершается традиционный предновогодний футбольный турнир. В пятницу днем определился чемпион среди женских команд высшей лиги чемпионата Эстонии.

Второй год подряд победа в этой категории досталась футболисткам таллиннской "Флоры". Они одержали шесть побед в шести матчах, набрав 18 очков.

Второе место досталось команде "Пярну" - 11 очков. За пярнуских девушек сегодня не играла лидер команды Анастасия Морковкина.

Третье место заняла "Левадия" (8 очков).

Улрика Тюльп ("Пярну") с 7 голами стала лучшим бомбардиром турнира.