На предновогоднем футбольном турнире среди женских команд победила "Флора"
В Тарту завершается традиционный предновогодний футбольный турнир. В пятницу днем определился чемпион среди женских команд высшей лиги чемпионата Эстонии.
Второй год подряд победа в этой категории досталась футболисткам таллиннской "Флоры". Они одержали шесть побед в шести матчах, набрав 18 очков.
Второе место досталось команде "Пярну" - 11 очков. За пярнуских девушек сегодня не играла лидер команды Анастасия Морковкина.
Третье место заняла "Левадия" (8 очков).
Улрика Тюльп ("Пярну") с 7 голами стала лучшим бомбардиром турнира.
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