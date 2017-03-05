Наставник "Инфонета" Александр Пуштов: игра с "Флорой" не была легкой

Александр Пуштов привел "Инфонет" к завоеванию еще одного трофея. Фото: Сийм Семискар, ERR Sport

Главный тренер "Инфонета" Александр Пуштов сказал, что несмотря на счет (5:0), победа над "Флорой" в матче за Суперкубок Эстонии по футболу далась нелегко.

"Это только казалось со стороны, что игра была легкой. Счет - это, конечно, не отражение того, что происходило на поле. В течение всего матча шла обоюдоострая игра. Просто мы в ключевые моменты забивали свои голы, а сопернику не всегда везло. Например, дважды мяч попадал в нашу штангу", - отметил Пуштов в интервью корреспонденту "Радио 4".

По словам наставника, ключевым стал третий гол "Инфонета". "После этого ситуация была под нашим контролем. Мы стали ловить соперника на контратаках и добились в итоге крупной победы, - добавил Пуштов. - В плане психологии этот результат придаст нам уверенности. Думаю, эту неделю мы правильно проведем, и достойно подойдем к началу чемпионата.

"Игроки у "Флоры" молодые, но команда сыгранная. Так что я бы не стал сбрасывать их со счетов. Они будут бороться за чемпионский титул", - подбодрил Пуштов проигравших в матче за суперкубок.

"Тема новичков еще не закрыта. Есть в запасе четыре дня, чтобы подать окончательную заявку на чемпионат Эстонии. Так что все возможно", - ответил Пуштов на вопрос, полностью ли закончена комплектация команды.

В первом туре чемпионата Эстонии по футболу "Инфонет" отправится в гости к тартуской "Таммеке". Матч, который откроет новый сезон национального первенства, состоится 3 марта.