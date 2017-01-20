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Программа Тартуского лыжного марафона начнется с празднования международного дня снега

Трасса Тартуского марафона. Фото: Indrek Kelk
Cегодня 13:08
Рубрика: Спорт

В воскресенье, 15 января, в тартуском Спортивном парке Тяхтвере будут отмечать международный день снега, который откроет 44 Тартуский лыжный марафон.

FIS World Snow Day — мероприятие для всей семьи, в ходе которого можно будет делать много всего интересного. Например, участники смогут поучиться катанию на лыжах под руководством опытных тренеров, поучаствовать в разных играх и соревнованиях. Также в этот день будет праздноваться день рождения лыжной школы Limpa.

Изначально в воскресенье собирались провести совместную тренировку участников Тартуского марафона, однако поскольку погодные условия к этому не располагают, команда организаторов сосредоточится на праздновании международного дня снега в спортивном парке Тяхтвере.

Мероприятие для всех бесплатное и будет проходить с 10 утра до 3 часов дня. Регистрация пройдет на месте.

Кроме Тарту, в воскресенье будут проходить мероприятия и в других регионах Эстонии:

Таллинн, Харьюмаа: Снежный парк в Нымме (Nõmme Lumepark)

В парке будет проходить бесплатное обучение катанию на горных лыжах и сноуборде. Будут организованы костюмированые соревнования лыжников и сноубордистов, а также игра на ориентирование. Все дети смогут попробовать себя в прыжках с трамплина на небольшом трамплине Maru. Будет проходить ознакомление новичков с горнолыжным спортом. Кроме того, на мероприятиии будет рынок поддержанного лыжного оборудования и горка для катания на ватрушках.

Ярвамаа: Валгехобусемяэ (Valgehobusemäe)

Начальное обучение катанию на беговых лыжах и сноуборде. Шоу сноубордистов.

Ида-Вирумаа: Центр Тухамяги в Кивиыли (Kiviõli Tuhamägi)

Бесплатное обучение катанию на сноуборде для начинающих. Демонстрация оборудования для сноуборда от Surfhouse — пробуй и катайся бесплатно. В 15.00 начнется первый этап молодежных соревнований сноубордистов (участие бесплатное).

Валгамаа: Куутсемяэ (Kuutsemäe)

Бесплатное начальное обучение катанию на горных лыжах и сноуборде. Для детей заезды на время и веселый слалом. Ознакомление с видом спорта Freestyle, а также начальное обучение.

Дина Малова
Редактор

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