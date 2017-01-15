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ФОТО: в противостоянии эстонских баскетбольных грандов победу праздновал "Калев/Крамо"

Cегодня 11:04
Рубрика: Спорт

В субботу, 7 января, таллиннский "Калев/Крамо" в родных стенах одержал победу со счетом 85:75 (19:16, 22:27, 25:19, 19:13) над командой Тартуского университета в центральном матче чемпионата Эстонии по баскетболу.

Тартуские баскетболисты за 3 минуты и 6 секунд до конца третьей четверти вели в счете, но концовка осталась за хозяевами.

У победителей лучшим был американец Демонт Харпер, набравший 22 очка. У проигравших проявил себя Янар Йыэсаар, принесший в копилку команды 15 баллов.

Действующий чемпион "Калев/Крамо" и "Тартуский университет" в этом сезоне провели три очных поединка в чемпионате Эстонии. В первом круге победу праздновали тартусцы (77:76), а затем дважды успеха добивались столичные баскетболисты - 86:63 и 85:75. Калевцы обыграли принципиального соперника и в финале Кубка Эстонии.

Несмотря на поражение, подопечные Герта Кулламяэ продолжают возглавлять турнирную таблицу. В других матчах национального первенства раплаский "Авис" дома одолел ТТУ (101:91), а "Валга/Валка" на выезде сломила сопротивление пярнуского "Садама" - 93:86.

Положение команд в чемпионате Эстонии (победы-поражения, при распределении мест учитывается процент побед): 1. "Тартуский университет" 13-2, 2. "Калев/Крамо" 16-3, 3. "Авис" Рапла 11-3, 4. ТТУ 7-5, 5. "Садам" Пярну 7-7, 6. "Валга/Валка" 6-10, 7. "Тарвас" Раквере 3-9, 8. "ТЛУ/Калев" 3-11, 9. Молодежная команда 0-16.

Виктор Сольц
Редактор

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