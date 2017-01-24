Баскетболист Янар Соо из-за травмы в 26 лет ушел из большого спорта

В прошлом сезоне Янар Соо (с мячом) стал чемпионом Эстонии в составе "Калева/Крамо". Фото: ERR

Об этом во вторник, 17 января, в свой 26-й день рождения он сообщил через пресс-службу тартуской команды.

В декабре прошлого года Соо в очередной раз травмировал колено. По его словам, травма оказалась настолько серьезной, что требовала замены крестообразных связок.

"На восстановление после операции понадобилось бы пару лет. В настоящее время я от такого шага отказался", - сказал Янар Соо, посчитав, что лучшим решением будет завершить баскетбольную карьеру.

"Я и через десять лет хочу со своим нынешним коленным суставом жить полноценной жизнью", - добавил Соо.

Нынешний сезон Янар Соо начал в составе "Калева/Крамо", но в ноябре перешел в команду Тартуского университета.