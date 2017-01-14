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Биатлонист Калев Эрмитс занял 52-е место в гонке преследования в Оберхофе

Video
Алексей Маргиев, "Актуальная камера"
Cегодня 20:35
Рубрика: Спорт

Французы Мартен Фуркад и Мари Дорен Абер выиграли гонки преследования на четвертом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе. Единственный представитель Эстонии в сегодняшних соревнованиях – Калев Эрмитс – выступил неудачно и занял лишь 52-е место, передает "Актуальная камера".

Мужская гонка преследования в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону снова прошла по сценарию сильнейшего на сегодня биатлониста планеты француза Мартена Фуркада. Он одержал уверенную победу, несмотря на то, что стартовал лишь восьмым и отставал от лидера на 51 секунду. При сильном порывистом ветре Фуркад допустил всего один промах на четырех огневых рубежах и после заключительной стрелковой сессии выигрывал у ближайшего преследователя более полутора минут. В итоге последний круг Фуркад проехал в прогулочном темпе и саму финишную линию пересек спиной. Эта победа еще сильнее упрочила его лидерство в общем зачете Кубка мира и в зачете гонок преследования. И это была восьмая победа Мартена в 10 личных гонках этого сезона.

Второе место в сегодняшнем преследовании занял немец Арнд Пфайфер, который сумел добраться до серебряной награды с 15-й стартовой позиции. А бронзу на самом финише у норвежца Эмиля-Хегле Свендсена отобрал мастер финальных рывков итальянец Доминик Виндиш.

Единственный представитель Эстонии в сегодняшних гонках преследования Калев Эрмитс допустил 8 промахов и закончил дистанцию на 52-м месте.

У девушек ни одна представительница Эстонии в гонку преследования не попала. А выиграла пасьют француженка Мари Дорен Абер, которая ушла на дистанцию третьей. Второе место заняла чешка Габриэла Коукалова. Этот результат позволил ей выйти в лидеры общего зачета Кубка мира.

Этап в Оберхофе завершится в воскресенье гонками с общего старта у мужчин и женщин.

Ирина Киреева
Редактор

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