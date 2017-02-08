Вратарь Андреас Вайкла усилил чемпионов Финляндии

Согласно исследованию системы мониторинга и прогнозирования OSKA, анализирующей потребности в рабочей силе и требующиеся навыки, в будущем в сфере социальной работы будет не хватать работников по уходу с профессиональным образованием, но будет слишком много специалистов с высшим образованием.