Вратарь Андреас Вайкла усилил чемпионов Финляндии
Сыгравший два матча за главную сборную Эстонии вратарь Андрес Вайкла (19) подписал трехлетний контракт с клубом "Мариехамн", который в минувшем сезоне занял первое место в чемпионате Финляндии по футболу.
Об этом в среду, 1 февраля, сообщила пресс-служба финского клуба.
Предыдущий сезон Вайкла отыграл в Швеции - его команда "Норчепинг" стала бронзовым призером местного чемпионата, а эстонский легионер выходил на поле в 13 поединках.
В Финляндии он надеется получать больше игрового времени.
В зимнее межсезонье в Финляндии также трудоустроились нападающий Атс Пурье ("КуПС"), защитник Марек Кальюмяэ ("Кеми") и вратарь Марко Меэритс ("Вааса").
Продолжает выступать в Финляндии и основной голкипер сборной Эстонии Михкель Аксалу ("Сейняйоки").
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