Отепя готовится принять сильнейших лыжников и биатлонистов планеты

Зимний Отепя готовится к соревнованиям высшего уровня которые пройдут на местном стадионе «Техванди». С 18 по 19 февраля здесь состоится этап Кубка мира по лыжным гонкам, а в марте здесь выступят биатлонисты в рамках этапа европейского кубка, передает "Актуальная камера".

Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Отепя пройдет в течение двух дней - с 18 по 19 февраля и станет последней проверкой для тех спортсменов, которые готовятся выступить на чемпионате мира в финском Лахти. Так, российская команда уже подтвердила, что привезет в Эстонию свой сильнейший состав.

"Если говорить об участниках, то представляющие 30 стран 264 участника уже прошли предварительную регистрацию. На следующей неделе будет ясен окончательный список, но я не помню, чтобы такое большое количество стран было представлено у нас, а это значит, что нас ждет настоящее событие", - поделился организатор этапа Кубка мира по лыжным гонкам Яак Маэ.

Сейчас на стадионе "Техванди" проходят детские тренировки, и подготовка к большим соревнованиям подходит к концу. Идут последние приготовления и организаторы надеются, что погода их не подведет.

Лыжня для спринта уже готова, на стадионе в некоторых местах, для того чтобы сделать трассу идеальной, нужно будет добавить искусственного снега и немного расширить лыжню. Чтобы заполнить стадион "Техванди" нам нужна зимняя морозная погода и искусственный снег", - добавил Маэ.

А пока в Отепя свои последние тренировки проводят биатлонисты. Уже в понедельник в немецком Хохфильцене стартует чемпионат мира по этому виду спорта, где эстонская команда выставит свой сильнейший на сегодняшний день состав.

В Отепя они вернутся к конце месяца, когда с 7 по 12 марта здесь состоится этап Кубка IBU.