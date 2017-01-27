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На ралли в Монте-Карло Отт Тянак занимает 3-е место

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Алексей Маргиев
Cегодня 20:35
Рубрика: Спорт

Эстонский автогонщик Отть Тянак - на третьем месте на стартовом этапе чемпионата мира по авторалли в Монте-Карло. Сегодня на всех спецучастках он был в тройке сильнейших, а на одном из отрезков показал лучшее время, передает "Актуальная камера".

Революционный новый сезон чемпионата мира по авторалли стартовал в Монте-Карло в среду традиционным шейкдауном. Его результаты не идут в общий зачёт этапа, но дают первое представление о готовности автогонщиков и их автомобилей. И этот первый смотр закончился в пользу четырёхкратного чемпиона мира француза Себастьена Ожье. С этого сезона выступающий с ним в одной команде "М-спорт" эстонский автогонщик Отть Тянак показал третье время.

Сама же спортивная часть ралли Монте-Карло началась в четверг поздно вечером. И езда в кромешной тьме по скользким горным дорогам привела к первой трагедии. Автомобиль новозеландца Хейдона Пэддона зацепил край скалы и перевернулся, сбив по ходу одного из зрителей. Автогонщик и его штурман отделались лёгкими травмами и разбитой машиной, а вот болельщик умер в больнице. В итоге заезд на первом спецучастке был сначала остановлен, а потом и отменён, а результаты всех гонщиков аннулированы.

Однако уже за полночь организаторы всё же разрешили проведение заезда на втором спецучастке. Экстремальную ночную трассу длиной в 25,5 км лучше всех проехал бельгиец Тьери Невиль на "Хюндае". Отт Тянак показал пятое время. Лидеру он проиграл 19 секунд.

В пятницу автогонщики преодолели уже все запланированные 6 спецучастков. И проезд по ледяным асфальтовым трассам в дневное время суток удался Тянаку намного лучше. Один из спецучастков он выиграл, ещё на двух показал второе время, и трижды был третьим.

В итоге по итогам двух дней эстонский пилот занимает третье место в генеральной классификации. Лидерство удерживает Невилль, которому Тянак уступает 45 секунд. Великий Ожье пока располагается на второй позиции. У эстонца он выигрывает всего три десятые секунды. Финиширует ралли Монте-Карло в воскресенье.

Надежда Берсенёва
Редактор

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