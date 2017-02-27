Иванов и Зопп опустились в рейтинге ATP

Владимир Иванов и Юрген Зопп. Фото: Postimees/Scanpix

В обновленной версии рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), которая была опубликована в понедельник, 20 февраля, Владимир Иванов опустился на две строчки и занимает теперь 440-е место, а Юрген Зопп опустился сразу на 32 строчки на 352-е место.

Лидером мужского тенниса в мире остался британец Энди Маррей. Вторым идет серб Новак Джокович. Третьим - Стен Вавринка из Швейцарии.

В сентябре 2012 года Юрген Зопп находился на 71-й позиции, что было наивысшим показателем в его карьере. Лучший результат Владимира Иванова - 310-е место (27 июля 2015 года).

Первая и вторая ракетки Эстонии — Анетт Контавейт и Кайа Канепи — немного улучшили свои позиции в мировом женском теннисном рейтинге WTA.

Контавейт поднялась на две строчки на 113-е место, а Канепи — на одну строчку на 463-е место.

Возглавляет рейтинг WTA по-прежнему американка Серена Уильямс. На втором месте осталась немка Анжелик Кербер, на третьем — чешка Каролина Плискова.