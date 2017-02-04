Хелери Хялвин заняла на ЧЕ по фигурному катанию 15-е место

Хелери Хяльвин выступает с произвольной программой. Фото: Tairo Lutter/Scanpix

На проходящем в чешском городе Острава чемпионате Европы по фигурному катанию Хелери Хялвин заняла 15-е место, получив 146,68 балла и выполнив норму для участия в чемпионате мира.

В произвольной программе Хялвин, получив 94,96 балла, показала 15-й результат и поднялась с 16-го место, которое она занимала после короткой программы на одну ступеньку выше, передает спортивный портал ERR.

Чемпионкой Европы стала россиянка Евгения Медведева, которая набрала 229,71 балла, на втором месте еще одна представительница России Анна Погорилая, на третьем — итальянка Каролина Костнер.

Сегодня на ЧЕ определятся победители в спортивных танцах и среди мужчин.

В соревнованиях мужчин примет участие и эстонский одиночник Даниэль Альберт Науритс занимает после кототкой программы 24-е место. Лидируют в соревнованиях у мужчин испанец Хавьер Фернандез, который почти на 10 баллов опережает россиянина Максима Ковтуна, который показал свой лучший результат в короткой программе в карьере. На третьем месте идет Алексей Быченко из Израиля.