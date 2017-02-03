Сборная Эстонии по бенди уступила Японии
В пятницу, 27 января, на проходящем в Швеции чемпионате мира по хоккею с мячом (бенди) в дивизионе В сборная Эстонии в четвертьфинале проиграла Японии со счетом 0:5.
Эстонская команда завершила групповой этап, в пяти матчах одержав четыре победы. Однако в четвертьфинале сборная Эстонии потерпела поражение и теперь уже не поднимется выше пятого места.
Заключительный поединок эстонцы проведут в субботу, 28 января. Соперником станет Украина или Канада.
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