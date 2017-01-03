После окончания сезона нарвский "Транс" покинули девять футболистов

"Транс" серьезно обновит состав в новом сезоне. Фото: Сийм Семискар, ERR

После окончания сезона из нарвского "Транса", занявшего в чемпионате Эстонии по футболу восьмое место, ушли девять игроков. В большинстве своем это легионеры, но команду покинул и капитан Роман Нестеровский.

"Дмитрий Барков, Дмитрий Прошин, Ризван Умаров, Дмитрий Чернухин, Роман Нестеровский, Кирилл Нестеров, Игорь Овсянников", - перечислил имена ушедших из команды игроков представитель "Нарва-Транс" Константин Бурдаков в интервью Soccernet.ee. Позднее он включил в этот список голкипера Арнольда Крегера и полузащитника Тимура Джураева.

Защитник Чернухин, полузащитники Барков и Прошин, Крегер и Джураев - россияне, Умаров - гражданин России и Азербайджана.

Защитники Нестеровский, Овсянников и полузащитник Нестеров - воспитанник нарвского футбола.

Танель Тамберг и Святослав Яковлев сейчас тренируются с "Нымме Калью". По словам Бурдакова, если они не заключат договор с "Калью" или другой командой, то останутся в составе "Транса".

Ни одного нового футболиста нарвитяне пока не подписали, но на новогоднем турнире в составе "Транса" просмотр пройдут три российских легионера.

Как сообщал rus.err.ee ранее, на посту главного тренера "Транса" продолжит работу российский специалист Адьям Кузяев.