Константин Васильев: смена поколений в эстонском футболе проходит болезненно

В передаче "Твой вечер" на канале ETV+ пятикратный обладатель приза "Серебряный мяч" полузащитник сборной Эстонии Константин Васильев, говоря об итогах 2016 года, отметил, что клубный сезон удался, а игра в сборной проходила зигзагами.

По словам Константина Васильева, играющего сейчас за польский клуб "Ягеллония", за последние 10 лет эстонский футбол стал моложе и менее опытнее, что, в свою очередь, отражается на чемпионате страны.

"В сборной опирались на лидеров - Андреса Опера, Йоэля Линдпере, Сергея Порейко. Однако это поколение ушло. Приходит новое, которое еще ищет себя в футболе, поэтому результаты сборной хромают. Хотя при наших ограниченных ресурсах это объяснимо. Поэтому смена поколений проходит болезненно", - сказал Васильев.

В передаче Васильев вспомнил, как начинал свои первые шаги в футболе в Маарду. Рассказал, как встречает Новый год и чем занимается в свободное от спорта время.