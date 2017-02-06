Владимир Иванов поднялся на 7 мест в рейтинге ATP

Владимир Иванов заряжен на борьбу. Фото: Союз тенниса Эстонии

Вторая ракетка Эстонии Владимир Иванов улучшил свои позиции в рейтинге ATP.

В обновленной версии рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), которая была опубликована в понедельник, 30 января, Иванов поднялся на 7 строчек и занимает теперь 442-е место.

Сильнейший эстонский теннисист Юрген Зопп опустился с 314-го на 317-е место.

Лидером мужского тенниса в мире остался Энди Маррей. Вторым идет серб Новак Джокович. Третьим стал Стен Вавринка из Швейцарии, оттеснивший на четвертую позицию представителя Канады Милоша Районича.

В сентябре 2012 года Юрген Зопп находился на 71-й позиции, что было наивысшим показателем в его карьере. Лучший результат Владимира Иванова - 310-е место (27 июля 2015 года).