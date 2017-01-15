Чешская биатлонистка Коукалова выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Оберхофе
Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова стала победительницей масс-старта на четвертом этапе Кубка мира, который завершился в немецком Оберхофе.
Дистанцию 12,5 км Коукалова преодолела за 37 минут 20,5 секунды, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах, передает ТАСС.
Второе место заняла немка Лаура Дальмайер (отставание 31,5 секунды; 1 промах), третьей финишировала еще одна чешка Ева Пускарчикова (+45,4; 0).
В гонке участвовали 30 лучших биатлонисток по итогам общего зачета Кубка мира. Эстонские спортсменки в их число не входят.
Единственная представительница России Татьяна Акимова стала 13-й (+1.52,1; 3).
Следующий этап Кубка мира состоится в немецком Рупольдинге 10-15 января.
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