Чешская биатлонистка Коукалова выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Оберхофе

Лишившаяся своих партнеров по коалиции Партия реформ в дальнейшем должна более эффективно находить себе друзей, с которыми вместе можно было бы развивать государство, заявил в субботу на съезде партии в Таллинне претендент на пост нового лидера организации Ханно Певкур.