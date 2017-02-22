В 2019 году Таллинн примет Всемирные игры боевых искусств

В карате разрешены удары руками и ногами. Фото: Postimees/Scanpix

В 2019 году Таллинн во второй раз за последние десять лет проведет Всемирные игру боевых искусств, в которых примут участие свыше 2000 спортсменов со всех континентов.

Об этом в среду, 15 февраля, сообщил "Раэпресс".

Президент Олимпийского комитета Эстонии Урмас Сыырумаа сказал, что предоставление права проведения столь крупных соревнований - это высокая оценка всего эстонского спорта.

Игры состоятся в Таллинне уже второй раз в течение десяти лет, что свидетельствует о признании работы организаторов, добавил Сыырумаа.

Президент Союза тэквондо Эстонии, вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт подчеркнул, что решение о проведении Всемирных игр в Таллинне - это еще и признание достижений эстонских спортсменов, доказавших свой высокий уровень в разных видах боевых искусств, а также деятельности объединения спортивных организаций боевых искусств нашей страны, которое организовывало аналогичные игры в 2011 году.

Эти соревнования, отметил Кылварт, это еще и событие культурной жизни, поскольку предусматривает творческие экспозиции из разных стран, фольклорный фестиваль и многое другое.

Игры проводятся каждые два года. Нынче они состоятся в Минске, а в 2015 году проходили в Индии. В Таллинн ожидается прибытие более чем 2000 участников со всех континентов.