Сборная Эстонии по бенди разгромила Сомали
В четверг, 26 января, на проходящем в Швеции чемпионате мира по хоккею с мячом (бенди) в дивизионе В сборная Эстонии в матче группового этапа разгромила Сомали со счетом 10:0.
В составе сборной Эстонии четыре гола забил Эдгар Баранин, дубль сделал Владислав Андреев, также отличились Яспер Юриссон, Илья Колесников, Андрес Артюшин и Алексей Романовский.
Эстонская команда завершила групповой этап, в пяти матчах одержав четыре победы.
В пятницу начнутся поединки плей-офф.
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