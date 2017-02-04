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В гонке преследования на ЧЕ по биатлону Лессинг занял 27-е место, Реммельг - 47-е, золото - у россиянина Логинова

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Алексей Маргиев
Cегодня 21:08
Рубрика: Спорт

Субботнее соперничество мужчин в гонке преследования в рамках чемпионата Европы по биатлону в Польше получилось достаточно непредсказуемым, передает "Актуальная камера".

Лидер болгарин Владимир Илиев на четырёх огневых рубежах допустил шесть промахов и в итоге занял 11-е место. А вот российские биатлонисты из верхней части стартового протокола на стрельбище были почти безупречны. Александр Логинов, Евгений Гараничев и Алексей Волков пробежали лишь по одному штрафному кругу и финишировали в четвёрке сильнейших. Золото завоевал ушедший вторым на дистанцию Логинов. Серебряную медаль добыл Гараничев, который после спринта занимал лишь 17-е место. А вот Волков был не так быстр на трассе. Он занял четвёртое место и пропустил на бронзовую ступеньку пьедестала латыша Андрея Расторгуева, которому не помешали даже четыре неточных выстрела.

В гонке выступали и два эстонских биатлониста. Роланд Лессинг допустил 6 промахов и скатился с 12-го на 27-е место. А Мартин Реммельг финишировал 47-м.

У женщин в гонке преследования тоже доминировали россиянки. Вернувшаяся после дисквалификации за употребление допинга Ирина Старых стартовала с третьей позиции, не допустила ни одного промаха и уверенно финишировала первой. Это была уже её третья награда в трёх личных гонках на этом чемпионате. Причём, дважды она получала медаль высшей пробы. Второе и третье места заняли олимпийские чемпионки. Украинка Юлия Джима к золоту в спринте добавила серебро в преследовании, а россиянка Светлана Слепцова завоевала бронзу.

Эстонские девушки в этом виде программы не выступали.

Чемпионат Европы завершится завтра смешанными эстафетами.

Надежда Берсенёва
Редактор

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