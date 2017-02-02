Сборная Эстонии по бенди обыграла Чехию
В четверг, 26 января, на проходящем в Швеции чемпионате мира по хоккею с мячом (бенди) в дивизионе В сборная Эстонии вырвала победу в матче группового этапа против Чехии.
Поединок завершился со счетом 2:1. В составе сборной Эстонии отличились Симон Лилла и Владислав Андреев.
Сегодня вечером эстонская дружина завершит групповой раунд матчем против команды Сомали, которая проиграла все свои игры на турнире с разницей забитых-пропущенных мячей 4:58.
Сборная Эстонии в четырех матчах одержала три победы.
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