Сборная Эстонии по бенди обыграла Чехию

Эксперты и гости передачи признали, что эстонская система образования и общество в целом устроены так, что ученики буквально вынуждены приходить в школу не за знаниями, а за оценками. На почве оценок происходит масса конфликтов между педагогами, учениками и их родителями. Под ударом оказывается профессиональное будущее, психическое, а порой и физическое здоровье ребенка. Руководство некоторых школ активно присматривается к опыту зарубежных коллег, которые постепенно переходят к безоценочной системе обучения. Есть альтернативное предложение – изменить отношение к оценкам.