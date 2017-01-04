Анетт Контавейт из-за травмы пропустит Открытый чемпионат Австралии по теннису

Анетт Контавейт. Фото: AFP/Scanpix

Сильнейшая теннисистка Эстонии Анетт Контавейт в среду, 28 декабря, сообщила, что на тренировочных сборах в Таиланде потянула мышцу ноги и на несколько недель выбыла из строя. Занимающая в рейтинге WTA 112-е место спортсменка пропустит турнир в Брисбене и Открытый чемпионат Австралии.

"Проконсультировавшись с врачами, моя команда приняла решение, что правильным будет полностью восстановиться после повреждения. Я пропущу турнир в Брисбене и Australian Open", - сообщила Контавейт на своей странице в Facebook.

Контавейт планирует впервые выйти на корт в новом году 23 января на турнире ITF во Франции. В Эстонии 21-летнюю уроженку Таллинна можно будет увидеть на Кубке Федерации, матчи которого пройдут с 8 по 11 февраля.

Турнир в австралийском Брисбене начнется 31 декабря. Australian Open - первый в 2017 году турнир "Большого шлема", который пройдет с 16 по 29 января.