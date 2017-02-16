Сборная Эстонии заняла 21-е место в смешанной эстафете на чемпионате мира по биатлону

В первый день соревнований на чемпионате мира по биатлону, который стартовал в четверг в австрийском Хохфильцене, сборная Эстонии заняла 21-е место в смешанной эстафете, а победу праздновали одни из фаворитов турнира — немцы.

В этом году почти все команды выставили на стартовую гонку сильнейшие составы, и главные фавориты бились за победу до последних метров, сообщила в четверг, 9 февраля, "Актуальная камера".

В итоге все призеры разместились в трехсекундном интервале. Победу в этой дисциплине отпраздновали немцы: Ванесса Хинц, Лаура Дальмайер, Арнд Пфайффер и Симон Шемп очень ровно пробежали свои этапы и завоевали золото.

Вторыми стали французы. На серебряную ступеньку пьедестала их вытащил лидер мирового биатлона Мартен Фуркад. После штрафного круга своего партнера по команде Квентина Фийона Майе он принял эстафету с почти минутным отставанием от немцев, но сумел на своем этапе показать сумасшедшую скорость и в итоге на финише проиграл Шемпу лишь 2 секунды.

Третье место заняла сборная России.

Эстонская сборная провела далеко не лучшую гонку. На первых двух этапах Кадри Лехтла и Йоханна Талихярм уверенно работали на стрельбище, но медленно бежали. А на мужской части дистанции Рене Цахкна и стрелял хорошо, и бежал достаточно быстро. Однако на заключительном этапе Каури Кыйв "настрелял" на штрафной круг, и в итоге сборная Эстонии финишировала лишь 21-ой.

Чемпионат мира в Хохфильцене продлится до 19 февраля. За это время спортсмены пробегут 11 гонок, в пятницу состоится женский спринт.