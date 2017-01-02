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В среду двадцать топ-биатлонистов мира выступят в Германии в традиционной рождественской гонке

Иллюстративная фотография. Фото: AFP/Scanpix
Алексей Маргиев, "Актуальная камера"
Cегодня 20:34
Рубрика: Спорт

Это будет последний биатлонный старт уходящего года. Правда, гонка на футбольном стадионе пройдет без француза Мартена Фуркада. А именно его победы вместе с фантастическим рекордом посещаемости соревнований в Чехии стали главными событиями первой части сезона.

Около 35 000 болельщиков на одной официальной гонке - такой новый мировой рекорд посещаемости биатлонных соревнований был установлен в чешском городе Нове-Место в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону.

Даже многое повидавшие звезды этого вида спорта норвежец Уле-Эйнар Бьёрндаллен и француз Мартен Фуркад сказали, что это было невероятно. Сам же Фуркад показал умопомрачительные результаты в первой части сезона. Он выиграл семь личных гонок из восьми. И после последней победы в масс-старте в Чехии даже не мог поверить в такой свой успех.

"Я не просто удивлен, я шокирован. Я даже не понимаю, в чем причина такого успеха. Но я наслаждаюсь этим. И хочу продолжать этот путь. Сейчас рождественская пауза. Я хочу вернуться домой и провести это время с моей дочкой. А в январе попробую вернуться на трассу, чтобы снова побеждать", - говорит лидер общего зачета Кубка мира по биатлону Мартен Фуркад.

Сборная Эстонии первую часть сезона вряд ли может занести себе в актив. При достаточно неплохой стрельбе представители сине-черно-белой команды очень серьезно утсупали конкурентам в скорости лыжного хода. Как следствие, за три первых этапа у мужчин кубковые очки набрал лишь Каури Кыйв, который в Швеции был 21-м в индивидуальной гонке. У девушек пока не было ни одного попадания в очковую зону. Но после рождественской паузы надежды связываются с Йоханной Талихярм. Она сейчас живет, учится и тренируется в США и надеется в новом году значительно улучшить свои результаты.

"Я считаю, что смогу лучше выступить на чемпионате мира. Когда у меня получается больше бегать на лыжах по ходу сезона, то и моя скорость на лыжне улучшается. Поэтому на чемпионате мира все возможно", - говорит Талихярм.

Ближайший этап Кубка мира состоится в немецком Оберхофе с 5 по 8 января, а чемпионат мира пройдет в феврале в австрийском Хохфильцене.

Екатерина Таклая
Редактор

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