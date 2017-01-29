Женская сборная Эстонии по биатлону не добралась до финиша на этапе Кубка мира в Антхольце
В итальянском Антхольце в рамках этапа Кубка мира по биатлону в воскресенье, 22 января, состоялась женская эстафетная гонка 4х6 км. Из 23 команд до финиша добрались 19. Эстонская сборная (Кадри Лехтла, Кристель Вийгипуу, Грете Гайм, Тулли Томингас) сошла с дистанции на третьем этапе и заняла последнее место.
Победили немки (Ванесса Хинц, Марен Хаммершмидт, Франциска Хильдебранд, Лаура Дальмайер), второе место заняла команда Франции, третье - сборная Италии. Украинки финишировали четвертыми, обогнав россиянок.
Белоруссия на шестой позиции, Казахстан - на 15-й, Литва - на 22-й.
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