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В роли лидера футзального первенства новый год встретит "Аугур"

Андриан Череменин
Cегодня 09:30
Рубрика: Спорт

Накануне в Таллинне, Нарве, Силламяэ и Виймси прошли матчи 8 тура чемпионата Эстонии по футзалу в высшей лиге.

Как сообщили в четверг, 29 декабря, "Новости спорта" на волне "Радио 4", участники силламяэского дерби — "Миликорп Силмет" и "Дина" — победителя не выявили — 1:1.

Действующий чемпион Эстонии таллиннский "Космос" принимал новичка лиги "Ринопал", костяк которого составляют игроки ранее выступавшие за прекративший существование "Анжи", и потерпел второе поражение в сезоне.

Гости дважды выходили вперед, но "Космос" то и дело восстанавливал паритет. Тем не менее, на перерыв команды ушли при счете 5:2 в пользу "Ринопала". Во втором тайме зрители стали свидетелями равной борьбы с большим количеством опасных моментов как у тех, так и у других ворот. "Космос" сумел отквитать один мяч, но на большее сил у чемпионов не хватило. Более того, пойдя ва-банк, на последних секундах они пропустили шестой мяч. Итог — 6:3 в пользу "Ринопала".

В противостоянии аутсайдеров - команд "Арарат-ТТУ" и "Нымме ОлиБет" - победителем вышли ныммесцы - 7:4.

А в центральном матче тура в Нарве сошлись лидеры — "Нарва Юнайтед" и столичный "Аугур". За шесть с половиной минут до конца счет был равный - 2:2. Но когда до финальной сирены оставалась 51 секунда гости, благодаря точному удару Расмуса Мунскинда, сумели вырвать победу.

"Аугур" с 22 очками единолично возглавляет турнирную таблицу. Далее идет "Нарва Юнайтед" — 19 и "Ринопал" — 17 баллов. "Космос" идет четвертым, набрав лишь 12 очков. Правда, чемпион и сыграл на матч меньше.

Первые в новом году поединки высшей лиги эстонского футзала пройдут уже 4 января.

Сергей Михайлов
Редактор

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