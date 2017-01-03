Анетт Контавейт завершает год 112-й ракеткой мира

Анетт Контавейт стремится вернуться в первую сотню. Фото: AFP/Scanpix

Сильнейшая теннисистка Эстонии Анетт Контавейт завершает год во второй сотне рейтинга WTA.

Последний в этом году обновленный рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA) был опубликован накануне. Позиции Анетт Контавейт в нем не изменились - она сохранила за собой 112-ю строчку.

Таким образом свою цель на календарный год - пробиться в ТОП-50 мирового рейтинга - Контавейт не сумела. В ходе сезона она одержала немало ярких побед, но ни на одном из четырех турниров серии Большого шлема ей не удалось преодолеть первый круг.

Вторая ракетка Эстонии Кайа Канепи встретит 2017-й год в роли 376-й теннисистки планеты. За неделю она опустилась на 72 места.

Возглавляет рейтинг WTA по-прежнему немка Ангелик Кербер, второй идет Серена Уильямс из США, третьей - представительница Польши Агнешка Радванска.