Анетт Контавейт завершает год 112-й ракеткой мира
Сильнейшая теннисистка Эстонии Анетт Контавейт завершает год во второй сотне рейтинга WTA.
Последний в этом году обновленный рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA) был опубликован накануне. Позиции Анетт Контавейт в нем не изменились - она сохранила за собой 112-ю строчку.
Таким образом свою цель на календарный год - пробиться в ТОП-50 мирового рейтинга - Контавейт не сумела. В ходе сезона она одержала немало ярких побед, но ни на одном из четырех турниров серии Большого шлема ей не удалось преодолеть первый круг.
Вторая ракетка Эстонии Кайа Канепи встретит 2017-й год в роли 376-й теннисистки планеты. За неделю она опустилась на 72 места.
Возглавляет рейтинг WTA по-прежнему немка Ангелик Кербер, второй идет Серена Уильямс из США, третьей - представительница Польши Агнешка Радванска.
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