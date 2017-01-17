Анетт Контавейт все же сыграет на Australian Open

Анетт Контавейт. Фото: Reuters/Scanpix

Таким образом информация о том, что она отказалась от участия в соревнованиях, не подтвердилась.

Накануне вечером 21-летняя теннисистка отправилась в Мельбурн, чтобы в пятницу присутствовать при жеребьевке основной сетки турнира.

Ранее Контавейт говорила, что ей придется отказаться от соревнований из-за травмы ноги, которую она получила на тренировке в конце прошлого года. Однако, как сообщила своим подписчикам в Facebook теннисистка, повреждение оказалось менее серьезным, чем ожидалось, и к сегодняшнему дню она полностью поправилась.

В мужском одиночном разряде Открытого чемпионата Австралии Эстонию представит Юрген Зопп, который начнет выступления с квалификационного турнира.