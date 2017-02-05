Келли Сильдару завоевала золотую медаль на Всемирных экстремальных играх в США
Молодая эстонская фристайлистка Келли Сильдару второй год подряд победила в дисциплине слоупстайл на фестивале экстремалов X-Games в американском штате Колорадо.
Свой лучший результат 14-летняя спортсменка показала в первой попытке - 92,33. Сильдару выиграла в дисциплине слоупстайл - этот вид входит в программу Олимпийских игр - 20 турниров подряд, пишет портал Delfi.
На втором месте 15-летняя француженка Тесс Ледо - 90,00. Бронзовым призером соревнований в Аспене стала 18-летняя норвежка Йоханна Килли - 85,66.
Эстонская фристайлистка возвращается домой с двумя наградами: накануне Сильдару завоевала серебряную медаль в дисциплине Big Air.
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