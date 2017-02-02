Молодежная сборная Эстонии узнала соперников по отбору на ЧЕ-2019

Молодежная сборная Эстонии по футболу. Фото: Postimees/Scanpix

В четверг, 26 января, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка отборочного турнира молодежного чемпионата Европы по футболу среди игроков в возрасте до 21 года.

Участники отборочного турнира были разбиты на 9 групп. Сборная Эстонии попала во вторую группу вместе с Испанией, Словакией, Исландией, Албанией и Северной Ирландией.

Победители групп выйдут в финальную часть ЧЕ-2019 напрямую, четыре лучших обладателя вторых мест разыграют еще две путевки через стыковые матчи.

Отборочный цикл начнется в марте этого года и завершится в октябре 2018 года. Его календарь будет утвержден в ближайшее время.

Финальный турнир ЧЕ-2019 пройдет в Италии. В нем примут участие 12 сборных.