Молодежная сборная Эстонии узнала соперников по отбору на ЧЕ-2019
В четверг, 26 января, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка отборочного турнира молодежного чемпионата Европы по футболу среди игроков в возрасте до 21 года.
Участники отборочного турнира были разбиты на 9 групп. Сборная Эстонии попала во вторую группу вместе с Испанией, Словакией, Исландией, Албанией и Северной Ирландией.
Победители групп выйдут в финальную часть ЧЕ-2019 напрямую, четыре лучших обладателя вторых мест разыграют еще две путевки через стыковые матчи.
Отборочный цикл начнется в марте этого года и завершится в октябре 2018 года. Его календарь будет утвержден в ближайшее время.
Финальный турнир ЧЕ-2019 пройдет в Италии. В нем примут участие 12 сборных.
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