Перед матчами с Турцией сборная Эстонии по гандболу возглавила отборочную группу

Сборная Эстонии по гандболу. Фото: Сийм Семискар, ERR

Сборная Эстонии по гандболу взяла верх над командой Косово в домашнем матче квалификационного турнира чемпионата Европы - 2020 и возглавила свою отборочную группу.

Поединок состоялся накануне вечером в Пылва и завершился победой хозяев площадки со счетом 27:23. Самым результативным в составе победителей стал Юрген Рооба, забивший 7 голов.

Победу эстонской команды омрачила травма Майта Патрайла. То, насколько она серьезная, выяснится в ближайшее время.

Ранее сборная Эстонии обыграла Косово и в гостях. После двух побед наша команда возглавляет отборочную группу, на одно очко опережая Турцию.

Для выхода во второй квалификационный раунд сборной Эстонии будут достаточно выиграть у турков в одном матче из двух. Эти поединки пройдут в среду и воскресенье.