"Аугур" и "Нарва Юнайтед" напрямую вышли в полуфинал чемпионата Эстонии по футзалу
В высшей лиге чемпионата Эстонии по футзалу за тур до конца регулярного первенства определились все участники плей-офф.
Победителем регулярного чемпионата стал столичный "Аугур Энемат", допустивший в 13 мачтах лишь одно поражение и одну ничью. Вместе с ним напрямую в полуфинал выходит "Нарва Юнайтед", сообщили во вторник, 7 февраля, "Новости спорта" на волне "Радио 4".
Еще четыре команды — "Ринопал", "Космос", "Моликорп Силмет" и "Нымме Олибет" — должны будут преодолеть четвертьфинальный барьер.
Силламяэской "Дине" предстоят стыковые матчи за право играть в элите эстонского футзала в следующем сезоне. "Арарат ТТУ" покинет высшую лигу.
В последнем туре, матчи которого запланированы на ближайшие выходные, "Дина" примет "Нарва Юнайтед", "Космос" навестит "Арарат", "Ринопал "дома сыграет с "Моликорп Силметом", а "Нымме" сразится с "Агуром".
В списке бомбардиров за тур до конца первую строчку делят Виталий Андреев из "Нарва Юнайтед" и Евгений Чигринов из "Дины", забившие по 19 голов. У Эрвина Стюфа из "Нымме" 17 точных попаданий.
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