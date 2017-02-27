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Принадлежащий "Мидлсбро" бразильский футболист будет на правах аренды выступать за "Левадию"

Жоао Морелли. Фото: ФК "Левадия"
Cегодня 16:20
Рубрика: Спорт

В понедельник, 20 февраля, таллиннская "Левадия" заключила договор об аренде сроком на один год с бразильским нападающим Жоао Морелли, права на которого принадлежат клубу английской премьер-лиги "Мидлсбро".

"Я родился в Бразилии, но мой дедушка - итальянец, поэтому у меня двойное гражданство. Я провел два года в молодежной (до 23 лет) команде "Мидлсбро", но захотел испытать себя уже на взрослом уровне в высшей лиге в какой-нибудь другой стране. Очень рад, что получил возможность присоединиться к "Левадии". Команда сильная, играет хорошо и мы сможем бороться за титул чемпиона Эстонии. Надеюсь, что сезон в высшей лиге чемпионата Эстонии поможет мне пробиться в первую команду "Мидлсбро" или какого-нибудь другого великого клуба", - передает слова 20-летнего Морелли официальный сайт бело-зеленых.

Морелли будет играть в "Левадии" в футболке с номером 11.

Ранее "Левадию" усилил еще один принадлежащий "Мидлсбро" футболист - 19-летний полузащитник из Ганы Уильям Опоку Асиеду, который отдан в аренду на полтора года.

В минувшем сезоне "Левадия" заняла второе место в чемпионате Эстонии. Новый сезон для бело-зеленых начнется 4 марта - в первом туре они встречаются с "Флорой".

Виктор Сольц
Редактор

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