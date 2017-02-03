Эстонский вратарь Марко Меэритс трудоустроился в Финляндии

Голкипер сборной Эстонии Марко Меэритс. Фото: Сийм Семискар, ERR Sport

Сыгравший пять матчей за сборную Эстонии вратарь Марко Меэритс (24) подписал контракт с клубом "Вааса", который в минувшем сезоне занял четвертое место в чемпионате Финляндии по футболу.

Голкипер подписал соглашение на один год с возможностью продления контракта еще на один сезон, передает официальный сайт "Ваасы".

Вторую половину минувшего сезона Меэритс провел в раквереском "Тарвасе". До этого вратарь выступал за голландские "Витесс" и "Эммен". В Эстонии Меэритс защищал цвета валгаского "Уорриора" и таллиннской "Флоры".

В зимнее межсезонье в Финляндии также трудоустроились Атс Пурье ("КуПС") и Марек Кальюмяэ ("Кеми"). Продолжает выступать в Финляндии голкипер сборной Эстонии Михкель Аксалу ("Сейняйоки").