Команда Сийма-Сандера Вене крупно проиграла литовцам

Сийм-Сандер Вене хорошо знаком с литовским баскетболом. Фото: nn-basket.ru

Баскетболисты "Нижнего Новгорода" на своей площадке крупно уступили литовскому "Лиетувос Ритас" в матче Топ-16 Кубка Европы.

Поединок состоялся во вторник, 17 января, и завершился со счетом 63:97.

Эстонский легионер нижегородцев Сийм-Сандер Вене провел на площадке около 19 минут, набрав два очка с игры. При этом он не реализовал ни одного из четырех своих бросков из-за семиметровой дуги.

После половины сыгранных матчей в Топ-16 на счету у "Нижнего" одна победа и два поражения.

Уже через неделю, 25 января, российскую команду ожидает ответная встреча против "Лиетувос Ритас" в Вильнюсе.