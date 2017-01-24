Команда Сийма-Сандера Вене крупно проиграла литовцам
Баскетболисты "Нижнего Новгорода" на своей площадке крупно уступили литовскому "Лиетувос Ритас" в матче Топ-16 Кубка Европы.
Поединок состоялся во вторник, 17 января, и завершился со счетом 63:97.
Эстонский легионер нижегородцев Сийм-Сандер Вене провел на площадке около 19 минут, набрав два очка с игры. При этом он не реализовал ни одного из четырех своих бросков из-за семиметровой дуги.
После половины сыгранных матчей в Топ-16 на счету у "Нижнего" одна победа и два поражения.
Уже через неделю, 25 января, российскую команду ожидает ответная встреча против "Лиетувос Ритас" в Вильнюсе.
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