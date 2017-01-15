Экс-форвард силламяэского "Калева" Евгений Кабаев усилил пражский "Богемианс"
Лучший бомбардир чемпионата Эстонии-2016 по футболу Евгений Кабаев, забивший в минувшем сезоне 25 голов за силламяэский "Калев", продолжит карьеру в Чехии.
Россиянин Кабаев подписал двухлетний контракт с пражским "Богемиансом", передает официальный сайт клуба.
Jevgenij Kabajev míří do Bohemky! Více info zde: https://t.co/jeFlcwiSza— Bohemians Praha 1905 (@bohemians1905) January 8, 2017
Vítej u nás 😉 pic.twitter.com/pjpED51JQJ
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