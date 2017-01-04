ФОТО: лучшими спортсменами Эстонии стали Ксения Балта и Расмус Мяги

Накануне поздно вечером в таллиннском концертном доме Nordea прошла торжественная церемония награждения лучших спортсменов уходящего 2016 года.

По словам президента Эстонского олимпийского комитета (ЭОК) Урмаса Сыырумаа, завоеванные в этом году нашими спортсменами олимпийские – и не только – медали доказывают, что эстонский спорт на высоте, передает пресс-служба ЭОК.

"Я надеюсь, что новый спортивный год будет столь же успешным и богатым на эмоции, как и подходящий к концу. Более того – я надеюсь, что наступающий год окажется полон радости от спорта и движения для всех жителей нашей страны. Наша цель – быть более здоровой, сильной и умной нацией. Только это позволит создать новые ценности и двигаться вперед", – сказал Сыырумаа.

Звания "Лучший спортсмен года" был удостоен легкоатлет Расмус Мяги, который с рекордом страны занял в финальном забеге на Олимпиаде шестое место. Мяги принадлежит наилучший олимпийский результат среди эстонских спринтеров.

Звания "Лучшая спортсменка года" была удостоена легкоатлетка Ксения Балта, показавшая шестой результат на Летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, четвертый – на чемпионате Европы по легкой атлетике, и седьмой – на чемпионате мира по легкой атлетике в закрытых помещениях.

Звания "Лучшая команда года" была удостоена сборная Эстонии по академической гребле, в которую вошли Тыну Эндрексон, Андрей Ямся, Каспар Таймсоо и Аллар Рая. В этом году четверка гребцов завоевала на титульных соревнованиях два комплекта медалей – олимпийскую бронзу и золото на чемпионате Европы. Звания "Лучший тренер года" был удостоен тренер гребцов Матти Киллинг.

Победители в категориях "Лучший спортсмен", "Лучшая спортсменка", "Лучшая команда" и "Лучший тренер" были определены путем суммирования результатов народного голосования, а также голосов, отданных спортивными журналистами и организациями. В голосовании приняли участие 63 спортивные организации и 44 спортивных журналиста. В народном голосовании было отдано рекордное количество голосов – около 106 000.

Звание "Лучший молодой спортсмен" спортивные журналисты и организации присудили фристайлистке Келли Сильдару, которая в 2016 году заняла первое место на престижных соревнованиях X Games в дисциплине лыжный слоупстайл. По состоянию на конец зимнего сезона 2016 Келли Сильдару занимает лидирующую позицию в таблице первенства AFP среди женщин.

Параспортсменами года стали пловцы Кардо Плоомипуу и Элизабет Эгель. Плоомипуу стал чемпионом Европы в плавании на спине на дистанцию в 100 м, а также занял девятое место на проходивших в Рио-де-Жанейро Летних Паралимпийских играх. Эгель на проходивших в Рио-де-Жанейро Летних Паралимпийских играх заняла пятое место на дистанции 200 м комплексным плаванием, а на чемпионате Европы заняла пятое место трижды. Элизабет Эгель удостоена звания во второй раз, а Кардо Плоомипуу – в восьмой.

Награды Международного олимпийского комитета "Преодолевая границы" был удостоен легендарный спортивный фотограф Лембит Пеэгель, на протяжение более пятидесяти лет помогавший важным спортивным моментам преодолевать географические, временные и культурные границы.

Титула "Спортивная душа Эстонии – 2016" Тимо Тинтс, благодаря которому ледовая площадка Вильянди стала Вильяндиским ледовым холлом. Тимо Тинтс на добровольных началах вложил в этот проект сотни часов личного времени.

Торжественное мероприятие "Звезды спортивного года – 2106" Эстонский олимпийский комитет проводит при поддержке концерна Eesti Meedia, Sportland и фонда Eesti Kultuurkapital ("Капитал культуры").

Представляя собой зонтичную спортивную организацию, Эстонский Олимпийский комитет отстаивает принципы честной игры и олимпийские ценности. ЭОК обеспечивает подготовку и участие в чемпионатах топ-спортсменов, внедряет программы развития для молодых спортсменов и посредством положительных примеров способствует популяризации физической активности. Работу ЭОК по большей части поддерживают эстонские предприятия. В число спонсоров ЭОК входят Telia, ERGO, Ilves Extra, JCDecaux, Monton, NIKE, Olympic Casino, Paf, Silberauto.