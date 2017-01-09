Скончался легендарный эстонский яхтсмен Александр Чучелов

Александр Чучелов (1933-2017). Фото: eok.ee

В воскресенье, 1 января, на 84-м году жизни скончался эстонский легендарный яхтсмен Александр Чучелов, завоевавший серебряную медаль в классе "Финн" на Олимпиаде-1960 в Риме.

На Олимпиаде 1964 года в Токио Чучелов в том же классе стал двенадцатым.

Чучелов, родившийся в Таллинне 26 апреля 1933 года, трижды выигрывал чемпионат СССР (1964 "Финн", 1974–75 "Солинг") и семь раз чемпионат Эстонии.

После завершения карьеры перешел на тренерскую работу. Также работал главным конструктором на Таллинской экспериментальной верфи спортивного судостроения.