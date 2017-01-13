Эстонский мотогонщик Трийза вошел в число 50 лучших на четвертом этапе "Дакара"

Томас Трийза. Фото: Dakar Rally Team Estonia Facebook

Эстонский мотогонщик Тоомас Трийза показал 47-й результат на четвертом этапе ралли-рейда "Дакар", который продолжается в Южной Америке. Его соотечественник Март Меэру занял 51-е место.

Четвертый этап проходил по территории Аргентины и Боливии в условиях высокогорья. Трийза показал результат 6 часов 14 минут ровно и на 1 час 16 минут отстал от победителя в классификации мотоциклистов – Маттиаса Валькнера из Австрии. Этот результат позволил эстонскому гонщику подняться на 39-е место в генеральной классификации (отставание от лидера – чилийца Пабло Кинтальи – 2 часа 20 минут 29 секунд).

Март Меэру занимает 55-е место в общем зачете (отставание от лидера – три с половиной часа). Соревнования в зачете мотоциклистов продолжают 114 спортсменов.

Зачет наиболее престижной классификации "Дакара" – легковых автомобилей – возглавил француз Сириль Депре на Peugeot. Россияне Дмитрий Сотников и Сергей Карякин лидируют в зачетах грузовиков и квадроциклов соответственно. Мао Руиджин из Китая – лидер в классе квадроциклов, а лучшим из мотоциклистов на данный момент является Пабло Кинталья.

Четвертый этап стал последним в рамках "Дакара-2017" для экс-победителя в классе мотоциклистов Тоби Прайса, который сломал бедро в результате падения, и чемпиона «Дакара-2010» Карлоса Сайнса, разбившего свой автомобиль в аварии.

Сегодня проходит пятый этап протяженностью 692 км между городами Туписа и Оруро.

Всего на старт "Дакара" вышли 316 транспортных средств из 59 стран мира. Маршрут "Дакара-2017" проложен по территории трех стран — Парагвая, Боливии и Аргентины. Причем Парагвай принимает гоночный караван впервые в истории. Гонка проходит со 2 по 14 января. Общая протяженность составляет 8800 км, из которых 3900 километров приходится на скоростные спецучастнки.