Анетт Контавейт выиграла теннисный турнир во Франции
Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт выиграла теннисный турнир серии ITF во французском Андрезье-Бутеоне с призовым фондом 60 000 долларов США.
В воскресенье, 29 января, в финале турнира занимающая 121-е место в мировом рейтинге эстонка взяла верх над Иваной Йорович из Сербии - 148-й ракеткой мира.
Поединок завершился со счетом 6:4, 7:5 в пользу Анетт Контавейт. Во втором сете уроженка Таллинна вела со счетом 5:4, но отдала свою подачу сопернице. В итоге победитель матча определился на тай-брейке, который остался за Контавейт - 7:5.
Встреча продлилась полтора часа. Эстонка трижды подавала навылет и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов.
Йорович входит в состав сборной Сербии и может сыграть против Эстонии в рамках Кубка Федерации, который начнется в Таллинне 6 февраля.
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