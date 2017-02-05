Анетт Контавейт выиграла теннисный турнир во Франции

Анетт Контавейт. Фото: AFP/Scanpix

В воскресенье, 29 января, в финале турнира занимающая 121-е место в мировом рейтинге эстонка взяла верх над Иваной Йорович из Сербии - 148-й ракеткой мира.

Поединок завершился со счетом 6:4, 7:5 в пользу Анетт Контавейт. Во втором сете уроженка Таллинна вела со счетом 5:4, но отдала свою подачу сопернице. В итоге победитель матча определился на тай-брейке, который остался за Контавейт - 7:5.

Встреча продлилась полтора часа. Эстонка трижды подавала навылет и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов.

Йорович входит в состав сборной Сербии и может сыграть против Эстонии в рамках Кубка Федерации, который начнется в Таллинне 6 февраля.