Эстонские шпажистки заняли второе место на этапе Кубка мира в Барселоне
В воскресенье, 22 января, сборная Эстонии (Ирина Эмбрих, Кристина Кууск, Юлия Беляева и Эрика Кирпу) завоевала серебро на этапе Кубка мира по фехтованию в Барселоне. В решающем поединке эстонские шпажистки уступили команде Китая - 21:22.
В полуфинале эстонская команда взяла верх над Россией - 32:31.
В 1/8 финала эстонки одолели Гонгконг (43:36), в четвертьфинале были сильнее Италии - 30:21.
В субботу прошли соревнования в индивидуальном зачете. Ирина Эмбрих завоевала серебро, уступив китаянке Юйе Сун. Юлия Беляева заняла 16-е место, Эрика Кирпу - 23-е, Кристина Кууск - 28-е, а Нелли Паю - 97-е. В турнире принимали участие 212 фехтовальщиц.
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