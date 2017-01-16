Чемпион Эстонии по фигурному катанию Науритс выиграл и юниорское первенство
Действующий чемпион Эстонии по фигурному катанию среди мужчин Даниэль Альберт Науритс стал победителем и юниорского первенства страны.
По итогам короткой и произвольных программ 18-летний Науритс набрал 175, 52 балла. Теперь он представит Эстонию на чемпионате мира среди юниоров, сообщили утренние теленовости ETV+.
В декабре Даниэль Альберт Науритс стал чемпионом страны в мужском одиночном катании и среди взрослых. Александр Селевко, из-за травмы пропустивший взрослый чемпионат, уступил Науритсу всего 2,7 балла.
У девушек победителем юниорского первенства стала Кристина Шкулета-Громова.
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