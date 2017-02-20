Келли Сильдару выиграла соревнования в Кивиыли, опередив и мужчин

Специалисты предрекают Келли Сильдару большое будущее в спорте. Фото: Керстин Коткас

В Кивиыли накануне прошли соревнования на первенство Эстонии по сноуборду и фристайлу. В дисциплине слоупстайл не было равных талантливой 14-летней таллиннке Келли Сильдару, которая опередила всех участников-мужчин.

Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщил портал спортивных новостей ERR, отметив, что Келли Сильдару победила с результатом в 80,67 балла.

Этот результат не смог повторить ни один из участников-мужчин. Но поскольку в мужской конкуренции Келли Сильдару выступала вне зачета, то золотую медаль получил ставший вторым Михкель Устав - 75,00. Серебряным призером стал 10-летний Хенри Сильдару, младший брат Келли - 71,33, а бронзовую награду получил Матс-Каарел Руус - 70,00.

Также Келли Сильдару уверенно выиграла соревнования среди девочек до 14 лет - 75,67 балла.