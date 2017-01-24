На турнире в Петербурге юношеская сборная Эстонии уступила Азербайджану

Комитет ООН по правам ребенка, состоящий из 18 экспертов, во вторник открывает сессию, на которой обсудят положение детей в Эстонии, на Сент-Винсенте и Гренадинах, в Антигуа и Барбуде, в Грузии и Малави, сообщила пресс-служба ООН.