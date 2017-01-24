На турнире в Петербурге юношеская сборная Эстонии уступила Азербайджану
На проходящем в Санкт-Петербурге международном турнире памяти Валентина Гранаткина юношеская сборная Эстонии по футболу в матче за места с 9-е по 12-е крупно проиграла Азербайджану.
Поединок состоялся вечером во вторник, 17 января, и завершился со счетом 3:0 в пользу национальной команды Азербайджана.
Теперь сборная Эстонии поборется с Молдовой за 11-е место. Этот поединок пройдет в пятницу.
XXIX Международный юношеский турнир памяти первого вице-президента ФИФА Валентина Гранаткина проходит с 8 по 21 января 2017 года.
В прошлом году на этом турнире сборная Эстонии заняла 13-е место среди 14 участников.
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