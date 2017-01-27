Россиянин Шипулин выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира по биатлону, Захкна - 60-й

Антон Шипулин. Фото: AFP/Scanpix

Российский биатлонист Антон Шипулин стал победителем индивидуальной гонки (20 км), прошедшей в пятницу в итальянском Антхольце в рамках очередного этапа Кубка мира. Лучший из эстонских спортсменов - Рене Захкна - показал 60-й результат.

Допустив один неточный выстрел, Шипулин преодолел дистанцию за 50 минут 38,1 секунды. Индивидуальную гонку на этапах Кубка мира он выиграл впервые в карьере, отмечает "Интерфакс".

Второе место с отставанием в 41 секунду и двумя промахами занял француз Мартен Фуркад.

Третьим стал представитель Украины Сергей Семенов, с одним промахом проигравший россиянину 56,8 секунды.

Из 105 участников гонки лишь один биатлонист на четырех огневых рубежах не промахнулся ни разу. Это – словенец Ленарт Облак. С отставанием от Шипулина в 4 минуты 40,4 секунды он занял 25-е место.

Представители Эстонии в число 40 лучших биатлонистов, получающих зачетные очки, не попали. Рене Захкна стал 60-м (2 промаха; +6.05,2), Каури Кыйв - 69-м (4; +6.27,5) и Роланд Лессинг - 82-м (6; +7.57,0).

Шестой этап Кубка мира по биатлону проходит с 19 по 22 января.