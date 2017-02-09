В Таллинне стартовал турнир экстремалов Simple Session

В Таллинне стартовал один из крупнейших в мире турниров велосипедистов ВМХ и скейтбордистов Simple Session, передает "Актуальная камера".

В этом году за победу в соревнованиях будут бороться 150 лучших спортсменов из более чем 30 стран мира.

Для них организаторы в столичном дворце "Саку Суурхаль" подготовили уникальную сложнейшую трассу. Её аналогов в мире не существует.

Сегодня и завтра участники проводят на ней официальные тренировки.

В субботу пройдут квалификационные соренования, а в воскресенье в финальных заездах определятся победители турнира, который входит в зачёт Кубка мира.