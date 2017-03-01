Экс-защитник силламяэского "Калева" Игорь Дударев усилил "Левадию"

Игорь Дударев долгое время выступал за силламяэский "Калев". Фото: Сийм Семискар, ERR Sport

"Левадия", занявшая второе место в минувшем чемпионате Эстонии по футболу, подписала трехлетний контракт с центральным защитником Игорем Дударевым.

Согласно договору, Дударев, выступавший с 2009 по 2016 год в чемпионате Эстонии за силламяэский "Калев", будет играть в "Левадии" до конца 2019 года, передает официальный сайт бело-зеленых.

"В первую очередь постараюсь закрепиться в основном составе. Микроклимат в команде хороший. С нетерпением жду начала сезона", - сказал 23-летний футболист.

В "Левадии" Дударев будет играть под 23-м номером.

Уроженец Силламяэ, имеющий гражданство России, расторг контракт с "Калевом" в сентябре 2016-го.

В зимнее межсезонье "Левадию" также усилили защитник Артем Артюнин, бразильский нападающий Жоао Морелли и ганский полузащитник Уильям Опоку Асиеду.

Новый сезон для бело-зеленых начнется 4 марта - в первом туре они встречаются с "Флорой".