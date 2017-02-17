Защитник сборной Эстонии по футболу Юргенсон продолжит карьеру в Финляндии
Сыгравший девять матчей за сборную Эстонии защитник Марко Юргенсон (29) подписал контракт с клубом "Вааса", который в минувшем сезоне занял четвертое место в чемпионате Финляндии по футболу.
Юргенсон подписал соглашение на один год с возможностью продления контракта еще на один сезон, передает официальный сайт "Ваасы".
Футбольную карьеру защитник начал в "Таммеке", затем выступал за ТФМК, а с 2009 года играл во "Флоре".
#vepsu sajnar Markus Jürgenson! 1+1. #veikkausliiga pic.twitter.com/4VzVoF4FYb— VBL_Nyström (@jonanystrom) 10. helmikuuta 2017
Ранее ряды "Ваасы" пополнил эстонский вратарь Марко Меэритс.
В зимнее межсезонье в Финляндии также трудоустроились Атс Пурье ("КуПС"), Андреас Вайкла ("Мариехамн") и Марек Кальюмяэ ("Кеми"). Продолжает выступать в Финляндии голкипер сборной Эстонии Михкель Аксалу ("Сейняйоки").
Там нет комментариев. Будьте первым!