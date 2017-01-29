Норвежский биатлонист Йоханнес Бе выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Антхольце

Йоханнес Бе. Фото: Reuters/Scanpix

В воскресенье, 22 января, норвежский биатлонист Йоханнес Бе занял первое место в масс-старте на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. За ним финишировали француз Кентен Фийон-Майе и россиянин Антон Шипулин.

Бе преодолел 15-километровую дистанцию за 37 минут 4,3 секунды. Это золото стало первым для сборной Норвегии в индивидуальных стартах в сезоне 2016/2017, передает Lenta.ru.

Майе уступил лидеру 3,7 секунды. Шипулин отстал от Бе на 21,7 секунды.

Россияне Максим Цветков, Антон Бабиков и Евгений Гараничев заняли места с 13-го по 15-е соответственно. Лучшим среди трех украинских биатлонистов стал Сергей Семенов, который допустил два промаха и финишировал 18-м. Дмитрий Пидручный и Владимир Семаков пробежали по три штрафных круга и заняли 22-е и 25-е места соответственно.

Представитель Латвии Андрей Расторгуев промахнулся семь раз и финишировал 26-м.

В гонке участвовали 30 лучших биатлонистов по итогам общего зачета Кубка мира. Эстонские стреляющие лыжники в их число не входят.

Этап Кубка мира в Антерсельве завершится женской эстафетой, которая пройдет позднее в воскресенье.