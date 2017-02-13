Владимир Иванов добился минимального прогресса в рейтинге ATP

Эстонский теннисист Владимир Иванов. Фото: Сийм Семискар/ERR Sport

В обновленной версии рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), которая была опубликована в понедельник, 6 февраля, Иванов поднялся на одну строчку и занимает теперь 441-е место.

Сильнейший эстонский теннисист Юрген Зопп опустился с 317-го на 318-е месте.

Лидером мужского тенниса в мире остался британец Энди Маррей. Вторым идет серб Новак Джокович. Третьим - Стен Вавринка из Швейцарии.

В сентябре 2012 года Юрген Зопп находился на 71-й позиции, что было наивысшим показателем в его карьере. Лучший результат Владимира Иванова - 310-е место (27 июля 2015 года).